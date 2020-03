Coronavirus: filastrocca choc su Facebook contro lombardi e piemontesi

Filastrocca choc

“Caro milanese, in quarantena devi stare, caro torinese al mare non devi andare. Il coronavirus non vogliamo, e #ciaomilano. Ti cantiamo tutti in coro, mentre guardiamo il tramonto d’oro, e#ciaotorino non sfruttare le scuole chiuse per menarci il belino”. Poche parole quelle scritte sulle pagine Facebook di Riva Ligure e San Lorenzo al mare, che hanno scatenato un caso in provincia di Imperia, dove la psicosi da coronavirus ha cominciato a provocare atteggiamenti discriminatori verso turisti lombardi e piemontesi accusati di aver diffuso il virus in Liguria e anche in provincia di Imperia, dove proprio a San Lorenzo al mare una donna lombarda è risultata positiva.

Il commento del sindaco di Riva Ligure

“Chi usa il nome di Riva Ligure, peraltro senza autorizzazione alcuna, dovrebbe guardarsi bene dal diffondere messaggi simili che vanificano ore di lavoro e risorse pubbliche e private tese a migliorare la nostra ospitalità – afferma il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra -. Si tratta di un atteggiamento irresponsabile, che condanniamo”.

Deciso è anche il commento del sindaco di San Lorenzo al mare, Paolo Tornatore

“Come amministrazione ci dissociamo completamente e vorrei ribadire che sono cose vergognose che non fanno parte del nostro pensiero. Non si tratta della pagina ufficiale del Comune, ma di una che usa il nome di San Lorenzo per farsi pubblicità scorretta e noi che lavoriamo col turismo non condividiamo queste affermazioni. Stiamo valutando di intraprendere azioni legali”.

