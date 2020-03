Coronavirus: in Liguria c’è un primo paziente guarito, grazie al farmaco per l’ebola

In Liguria primo paziente guarito

E’ un lombardo di 79 anni il primo paziente ligure ufficialmente guarito dal coronavirus. Lo ha annunciato, in serata, l’infettivologo Matteo Bassetti, del policlinico San Martino di Genova, a margine della conferenza stampa del governatore della Liguria, Giovanni Toti, durante la quale è stato stilato il bilancio della giornata, purtroppo poco sereno.

“La notizia positiva è che abbiamo il primo vero guarito in Liguria- ha detto Bassetti -. Si tratta di un uomo di 79 anni risultato negativo a due tamponi e che presto tornerà a casa sua in Lombardia”. L’altra nota positiva è che il paziente è stato curato con il Remdesivit, un farmaco sperimentale antivirale, sviluppato per curare l’ebola e risultato efficace per combattere il Covid-19.

