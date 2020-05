Coronavirus: scendono ancora positivi e ospedalizzati in provincia. Fermo il conto dei morti

Ecco l’aggiornamento da ALISA sulla situazione della pandemia da Covid-19 in provincia di Imperia e in tutta la Regione. Un timido calo degli ospedalizzati (-1), che tuttavia non stravolge il trend positivo, e l’abbassamento dei casi poitivi, continuano a delineare, per la nostra provincia, una parabola discendente della curva epidemiologica. Fermo anche il conto dei morti: nessun decesso di pazienti covid nelle ultime 24 ore.

Ecco i dati

Dati odierni 26 maggio 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE

TOTALE test effettuati 96.678 (+2206)

Positivi in Liguria 3.618 (-100)

PROVINCIA CASI SAVONA 608 LA SPEZIA 111 IMPERIA 415 GENOVA 2482 in fase di verifica 2 TOTALE 3618

ospedalizzati di cui in TI Diff. giorno prec. Ospedalizzati 242 19 -12 ASL1 42 4 -1 ASL2 49 3 -4 Ospedale San Martino 34 4 -4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 38 0 -2 Ospedale Gaslini 3 0 1 ASL 3 Villa Scassi 33 5 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 1 0 1 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 12 0 -2 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 29 3 -1

Isolamento domiciliare 1196 -106 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2180 +18 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 4501 +147

ASL Sorveglianza attiva ASL 1 100 ASL 2 322 ASL 3 416 ASL 4 179 ASL 5 149 Liguria 1166

Schede decessi 1429 (+6)

I decessi

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 26 MAGGIO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 25 maggio alle 14 del 26 maggio)

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Presidio di Ponente – segnala 1 decesso: una donna di 45 anni della Provincia di Savona

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

• di una paziente residente a Genova di 44 anni, presso Rianimazione Monoblocco.

• di una paziente residente a Recco di 88 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI).

• di un paziente residente a Genova di 82 anni, presso il reparto di Malattie Infettive.