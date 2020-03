Coronavirus. Sono 81 i ricoverati al San Martino. Il più giovane ha 38 anni

Nuovo bollettino medico dal Policlinico di Genova. Sono 4 le persone dimesse da Malattie Infettive

Sono 81 i ricoverati al San Martino.

Ad ora sono 36 i ricoverati in Malattie Infettive, 25 in Rianimazione, 20 al Padiglione 10. Pronta e attrezzata una nuova area e valutazioni in corso preventive su altri nuovi padiglioni.

Sono 4 tra ieri pomeriggio e stamani i dimessi da Malattie Infettive, dove il turnover è continuo.