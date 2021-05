Coronavirus, Toti “Liguria passa a rischio basso”

Ieri sera la quotidiana conferenza stampa di aggiornamento sulla pandemia del Governatore di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Liguria scende a rischio basso”

“È stata una settimana per l’andamento del contagio che sta decisamente scendendo – ha spiegato Toti – Nel report 51 dell’ISS tutti gli indicatori rimangono sotto la soglia di sicurezza. L’indice RT è a 0,96, con forchetta tra 0,91 e 1,02; la media è 0,90 (0,79-1,02). L’occupazione dei posti letto è al 27% per le terapie intensive (la soglia è al 30%) e al 27% per l’area medica (la soglia è al 40%). Il rischio complessivo per la nostra regione scende da moderato a basso”.

Liguria resta in fascia gialla

“Stando ai dati di oggi – ha proseguito Toti – anche nei prossimi giorni saremo in fascia gialla: l’incidenza dei casi su 100mila abitanti nella settimana appena finita si attesta a 92 come media regionale, con un sostanziale abbassamento in tutte le province; invece la soglia di incidenza su 10mila abitanti in un giorno è a 1,15, il valore più basso registrato dai primi giorni di gennaio. Dati buoni che ci confortano, siamo nella direzione giusta”.

Incidenza in calo

“Continua la riduzione dei positivi – ha continuato il presidente commentando i dati di giornata – e scendono anche i ricoverati, comprese le terapie intensive omogeneamente in tutte le aziende sanitarie e in tutti gli ospedali. Scendono anche i cittadini in isolamento da contatto, altro segno di un calo significativo dell’incidenza. Rimane purtroppo stabile, ma sempre sotto le dieci unità, il dato dei deceduti: siamo comunque in una soglia contenuta rispetto ai mesi scorsi e contiamo di scendere ancora e rapidamente, visti i progressi della campagna vaccinale”.