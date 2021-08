Covid: autista è in ferie, sostituta è in ospedale, Procura resta senza autista

La Procura resta senza autista

L'impiegato di ruolo è in ferie, ormai prossimo al congedo, mentre la sostituta ha il Covid, così la Procura di Imperia resta senza autista. Quest'ultima, in particolare, Monica Del Ciotto, di Genova, che è in prova da alcune settimane a Imperia, è anche l'unico autista donna in Liguria, in ambito giudiziario.

A divulgare la notizia è il suo legale, l'avvocato Vinicio Tofi, il quale precisa che l'autista è in "mutua", in quanto ricoverata al reparto Giannoni di Sanremo per essere stata sottoposta a terapia di ossigeno avendo contratto il Covid (tra l'altro lo stesso giorno in cui le era stata somministrato il vaccino) e necessitando di terapie di supporto alla respirazione. Del Ciotto è stata dimessa ieri e adesso è a casa in isolamento.