Covid, i dati di oggi 3 settembre: 36 nuovi positivi nell'Imperiese, 3 in meno in terapia intensiva. Morto un uomo affetto dal virus

Sono 159 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.301 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.959 tamponi antigenici rapidi. Si è registrato un solo decesso, all'Ospedale Galliera di Genova, di un paziente di 93 anni. Nell'imperiese 3 ricoveri in meno in terapia intensiva

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

- IMPERIA (Asl 1): 36

- SAVONA (Asl 2): 28

- GENOVA: 64, di cui:

• Asl 3: 58

• Asl 4: 6

- LA SPEZIA (Asl 5): 30

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

I dettagli: