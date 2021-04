Covid: sabato nell’hub di Taggia partono le vaccinazioni drive thru

Vaccinazioni drive thru da sabato a Taggia

A partire da sabato prossimo i vaccini del centro allestito presso la stazione ferroviaria di Taggia, saranno somministrati anche in modalità drive-thru, grazie alla sinergia tra Rfi, Regione Liguria e Asl 1 Imperiese. Per l’occasione è stato allestito un parcheggio adiacente l’hub, che è già in funzione. L’iniziativa è stata presentata, stamani, alla presenza del governatore della Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Taggia Mario Conio e del direttore generale di Asl 1, Silvio Falco.

Come funziona il nuovo servizio

La location sarà organizzata come un drive-thru ovvero con una postazione di anamnesi seguita da tre postazioni (che diventeranno quattro a regime) per vaccinare i cittadini direttamente in auto. Si partirà con la vaccinazione dedicata alle persone diversamente abili, quindi con un percorso più agevole ed efficiente. Sarà, inoltre, predisposta una zona ad hoc, in cui le persone appena vaccinate potranno sostare con la propria auto, per la necessaria osservazione di quindici minuti prevista dalle procedure di sicurezza.

Sulla possibilità che il servizio drive possa essere esteso anche altrove, il dg Falco ha dichiarato: “Vediamo come funziona, come sarà la risposta. Io sono molto trapattoniano e finché il gatto non ce l’ho nel sacco, non canto vittoria. Se questa esperienza darà buoni risultati, come auspico, ci permetterà di fare numeri importanti, nel momento in cui a livello nazionale avremo i vaccini”.