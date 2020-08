Crolla grosso ramo di un pino ai giardini pubblici di Ventimiglia

Crolla ramo

Un grosso ramo è crollato, in serata, ai giardini Tommaso Reggio di Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma non è la prima volta che si verifica un crollo ai giardini. Un sopralluogo è stato effettuato dal sindaco della città di confine Gaetano Scullino.

