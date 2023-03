Guerra Ucraina Russia: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni, questa escalation militare non è la soluzione

La guerra Ucraina Russia non sembra risolversi in tempistiche brevi, con tutte le conseguenze e le ricadute che sta avendo sull’assetto geopolitico e sulle economie occidentali già provate da anni di pandemia e alle prese con un’inflazione e un aumento dei prezzi galoppanti.

Non ci sono le condizioni ed il contesto per riconvertire le industrie alla produzione di armamenti come accadeva negli anni delle due guerre mondiali, eppure gli assetti geopolitici (occidente da una parte e oriente dall’altra) stanno premendo per l’intensificazione di produzione e invio di armamenti e di materiale bellico per fronteggiare l’invasione.

Ciò si spiega con un’escalation militare, la quale incide sulle economie dei paesi occidentali e di conseguenza sulle imprese. Osservano le aziende, tra cui CSC Compagnia Svizzera Cauzioni attiva nel settore delle consulenze aziendali, che l’incremento delle operazioni militari non è la soluzione in quanto porterà purtroppo anche all’indebolimento di quel tessuto produttivo ed economico sia ad occidente che ad oriente.

È chiaro che sia le aziende che CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI ripudiano la guerra e si auspicano una pronta risoluzione ma allo stesso tempo sono al lavoro per fronteggiare e per supportare le aziende colpite direttamente ed indirettamente dalle ripercussioni del conflitto.

A cura di: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Fonte: www.csccompagniasvizzeracauzioni.com