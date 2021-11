Cure domiciliari: Asl 1 prima in Liguria, terapia con monoclonali a 7 ospiti rsa Taggia

TERAPIA SPERIMENTALE

Alla rsa Le Palme di Arma di Taggia. I pazienti sono tutti degenti della rsa, positivi al Covid. Alcuni sono sintomatici, altri no

Le cure domiciliari decollano in Liguria

Per la prima in Liguria, domattina, un'equipe dell'Asl 1 Imperiese, capitana dal dirigente del reparto Malattie Infettive, Giovanni Cenderello, somministrerà un ciclo di farmaci monoclonali a 7 pazienti ultraottantenni ospiti della rsa "Le Palme", di Arma di Taggia. Si tratta, dunque, del primo esempio di cura domiciliare nella nostra regione, che potrà essere ripetuto anche in seguito. Cenderello sarà accompagnato da due infermieri. I pazienti sono tutti degenti della rsa, positivi al Covid. Alcuni sono sintomatici, altri no.