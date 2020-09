“Da oggi più nessun limite di accesso in chiesa e nei luoghi di culto”, Toti firma l’ordinanza

Da oggi non ci sarà più nessun limite di accesso nelle chiese e nei luoghi di culto. L’annuncio direttamente dal Presidente Toti che ha appena firmato l’ordinanza.

“Obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il metro di distanza”

“Ho appena firmato l’ordinanza che da oggi toglie il limite di accesso nelle chiese e nei luoghi di culto- annuncia il Presidente Giovanni Toti- non ci sarà più un numero massimo di persone da rispettare, ma resterà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere sempre il metro di distanza, tranne tra congiunti e persone che condividono abitualmente la vita sociale. Mentre lavoriamo alla riapertura delle scuole in sicurezza, questo è un ulteriore passo avanti verso la normalità, in accordo con la Conferenza Episcopale della Liguria. Con attenzione e rispettando le regole la nostra regione sta andando avanti e stiamo mettendo in campo ogni mezzo di monitoraggio e prevenzione per fare in modo che continui così, non possiamo fermarci adesso”