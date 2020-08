Da Siena a Triora 700 Km a piedi per ricordare la mamma morta durante il Lockdown

Un viaggio d’amore, quello intrapreso Camilla Marzucchi, senese di 38 anni, che ha deciso di regalare alla memoria della mamma, morta durante il lockdown, un grande gesto che apre il cuore.

“Ti ci porto a piedi”

Da Siena verso la Liguria, nelle valli tra le due regioni, sulla via Francigena, e poi verso Loreto di Triora, nella nostra Valle Argentina, il paese originario della bisnonna di Camilla (omonima), e dove ha visto la luce Aurelia, la mamma della giovane senese, scomparsa durante il lockdown. Una scomparsa segnata da un addio negato, a causa delle disposizioni per prevenire il contagio che vietavano i funerali. Ecco da dove nasce il “fioretto” di Camilla, che è come se portasse in braccio lo spirito di Aurelia, zaino in spalla, a piedi e da sole, verso il luogo avito tra le forre scavate dal torrente Argentina. La donna, poco prima di morire, a 66 anni, aveva espresso il desiderio di rivedere Triora, desiderio che è stato accantonato visto l’avvicinarsi della chiusura totale del paese e che era stato solo posticipato da Camilla “Ti ci porto a piedi”.

Il viaggio

E così Camilla Marzucchi si è allenata, si è caricata lo zaino in spalla ed è partita nel suo viaggio tra i passi e i ricordi della madre morta. Rigorosamente da sola, rigorosamente a piedi. Attualmente, stando all’ultimo aggiornamento, la giovane ha varcato i confini della Liguria e si trova nello spezzino, nelle Cinque Terre. Percorrendo circa 30 km al giorno, l’arrivo a Loreto, frazione di Triora, è previsto per i primi di settembre. Camilla dorme negli ostelli e nelle strutture della Chiesa dove si può offrire quanto si ha per l’ospitalità. Un viaggio eroico e struggente, che muove i cuori insieme ai passi. Due regioni, la Liguria e la Toscana, unite per sostenere Camilla nel suo viaggio d’amore per mamma Aurelia.

