Dea Bendata nel Ponente ligure: ambo da 22.500 euro

Liguria di Ponente ancora fortunata al Lotto. Ad Albenga, in provincia di Savona, è stato centrato un ambo da 22.550 euro. L'ultimo concorso del Lotto - sottolinea Agipronews - ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 954,6 milioni dall'inizio dell'anno. Una vincita quasi analoga a Genova due giorni fa, dove era stata centrata una vincita da 22.500 euro.