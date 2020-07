Detenuto del carcere di Sanremo si candida a presidente della Regione Liguria

Detenuto si candida

L’imprenditore Carlo Carpi, ex candidato sindaco di Imperia e Sanremo, che dal primo luglio del 2019 è in carcere con le accuse di calunnia, diffamazione e stalking, si candiderà alle prossime elezioni regionali in Liguria per una lista civica vicina al partito radicale.

La conferma arriva da Gian Piero Buscaglia, segretario del “Gruppo radicale Adele Faccio”, di Imperia, che ha inviato un telegramma alla direzione delle carceri di Sanremo e Marassi, al garante dei detenuti e ad altre istituzioni, chiedendo di poter conferire con il detenuto, avendo quest’ultimo diritto a candidarsi, in quanto la sua pena è inferiore ai 2 anni.

“Sarà una lista di ispirazione radicale – spiega Buscaglia – che dovrebbe chiamarsi ‘Insieme per la Liguria Carlo Carpi e Gian Piero Buscaglia’. Ora stiamo preparando il logo e la lista con i candidati”.

