Di Andora la terza vittima del coronavirus

Di Andora l’uomo morto ieri a Savona

E’ un uomo di 72 anni residente ad Andora la terza vittima ligure del coronavirus in Liguria. L’uomo, deceduto ieri all’ospedale San Paolo di Savona, era già in condizioni di salute compromesse ed è risultato positivo post mortem al test del coronavirus.

Le altre vittime

Le altre due vittime in Liguria erano turiste lombarde legate ai cosiddetti cluster degli hotel di Alassio e Laigueglia. In Liguria, come comunicato dall’assessore alla Sanità regionale, Sonia Viale, sono 24 le persone risultate positive al tampone (QUI I DETTAGLI).