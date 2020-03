In Liguria 24 positivi al coronavirus, 3 le vittime e 399 i sorvegliati

Coronavirus

Sono saliti a 24 i tamponi positivi in Liguria, per quanto concerne il coronavirus. Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità Sonia Viale in una conferenza stampa, durante la quale ha sostituito il presidente della Regione Giovanni Toti, che si trova a Roma per un incontro in governo.

I soggetti positivi sono così ripartiti:

1 Asl 1 Imperiese

5 Asl 2 Savonese

7 Policlinico San Martino

1 Asl La Spezia

10 a domicilio

I decessi di persone positive salgono a 3; mentre sono 399 i pazienti sottoposti a sorveglianza attiva.