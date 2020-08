Diano Marina: dormivano ai giardini, 100 euro di multa per ventitré ragazzi piemontesi

Dormivano ai giardini

Ventitré ragazzi, di cui undici minorenni, provenienti dalle province di Cuneo e Torino, che avevano trascorso la notte ai giardini pubblici di Diano Marina, sono stati contravvenzione con un verbale da 100 euro della polizia locale. I giovani sono stati sorpresi, questa mattina, all’alba.

Stando a quanto ricostruito, sarebbero giunti in treno sabato, avrebbero trascorso la notte in giro a Diano, per poi dormire ai giardini ed eventualmente ripartire oggi. Nelle vicinanze dei loro giacigli c’erano anche bottiglie di alcolici vuote. Per quanto riguarda i minori stanno anche valutando di informare i servizi sociali.

Leggi qui le altre notizie