Dispersi passano la notte al freddo in montagna soccorsi oggi in ipotermia

Due biker si sono smarriti ieri sera nella zona del valico Naso di Gatto, in val Bormida, e hanno dovuto trascorrere tutta la notte, con abbigliamento sportivo, al freddo con la temperatura che è scesa sotto lo zero, prima che Soccorso Alpino Liguria e vigili del fuoco riuscissero a raggiungerli e a soccorrerli.

I due ieri sera, una volta smarrita la strada, sono riusciti ad allertare i soccorsi, ma poi gli si sono scaricati i cellulari.

Raggiungerli, dunque, è stato molto complicato. Alla fine sono stati individuati i due, 51 e 42 anni, residenti in zona, hanno trascorso la notte camminando alla ricerca del sentiero. Per raggiungerli i tecnici e il personale medico del soccorso alpino (in totale quindici uomini, sul posto anche i vigili del fuoco), vista la presenza della neve, hanno dovuto inforcare gli sci.

Dopo aver prestato i primi soccorsi è stato Drago, l’elicottero dei vigili del fuoco, a issarli (nonostante il vento) sul mezzo e a trasportarli (in due momenti diversi) all’ospedale San Paolo di Savona. I due erano in ipotermia, ma non sono in pericolo di vita.