Donna clochard dorme nell’androne del Comune di Ospedaletti

Una donna ha sistemato il proprio giaciglio all’ingresso del Comune

Una donna clochard dorme da un po’ di tempo nell’androne del Comune di Ospedaletti e il caso non è sfuggito agli occhi degli abitanti che si lamentano. Un po’ per il fatto che non è igienico, specie in periodo di emergenza sanitaria, ma anche per la dignità della persona, che ogni sera stende il proprio giaciglio all’ingresso di palazzo civico, mentre di giorno viene vista girare dalle parti del lungomare cittadino.