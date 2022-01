Dramma a Diano Marina, muore in casa ex titolare Hotel Napoleon

LUTTO IN CITTA'

Stefano Gabrielli aveva 58 anni e con la famiglia aveva gestito per decenni la struttura alberghiera chiusa alcuni anni fa

Grave lutto a Diano Marina, dove questa mattina, per cause sconosciute, è mancato uno degli storici albergatori della Città degli Aranci, Stefano Gabrielli, 58 anni, fino a pochi anni fa titolare dell'albergo di famiglia, l'Hotel Napoleon, sulla via Aurelia, all'ingresso di Diano Marina arrivando da San Bartolomeo. L'hotel è chiuso da alcuni anni.

Gabrielli, originario di Mantova (comune di Poggio Rusco) ma da sempre a Diano Marina, sarebbe deceduto nella sua abitazione, in piazza Martiri, poco distante dalla sede del comune. Sul posto, dopo che è stato dato l'allarme, sono intervenute forze dell'ordine e ambulanze della Croce rossa.