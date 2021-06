Due i nuovi casi Covid in provincia

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: 30 nuovi casi su oltre 2000 tamponi

Sono 30 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.114 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.949 tamponi antigenici rapidi. I positivi totali sono 2162, sono 34 in meno di ieri. Sul fronte ricoveri, i pazienti Covid positivi ospedalizzati sono 129 (28 in terapia intensiva), sette in meno di ieri. Si registra il decesso di una donna di 38 anni, presso l'ospedale San Martino di Genova, il primo giugno.

In provincia di Imperia, i nuovi casi sono 2, per un totale di 166 positivi. Tra questi, 21 (-1), sono ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva

Il dettaglio dei positivi

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

- IMPERIA (Asl 1): 2

- SAVONA (Asl 2): 2

- GENOVA: 26, di cui:

• Asl 3: 25

• Asl 4: 1

- LA SPEZIA (Asl 5): 0

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

I dati di Alisa

Bollettino Covid Liguria con dati vaccinazioni - 3 giugno 2021