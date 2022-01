E' arrivata in rada a Portosole la Costa Toscana super ospite del Festival di Sanremo

FOTO

La Costa Toscana è arrivata all'alba, come da previsioni

E' arrivata in rada a Sanremo, all'alba, come da previsioni, la nave da crociera Costa Toscana, l'ammiraglia di Costa Crociere, che nei giorni del Festival della Canzone Italiana (1-5 febbraio) si trasformerà in dependance del teatro Ariston. Verso le 9, inizieranno le operazioni di trasbordo di tecnici Rai e ospiti, che da Portosole raggiungeranno la nave.

In giornata è anche atteso l'arrivo di un'unità di circa quaranta metri della Guardia Costiera. Per salire a bordo della Costa Toscana, oltre al green pass rafforzato, saranno necessari due tamponi: uno molecolare, nelle settantadue ore prima dell'imbarco e non antigienico, che verrà effettuato al momento di salire a bordo.