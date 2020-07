E’ morto l’ex poliziotto Tino Lesi storico volto dell’agenzia Marini di Ventimiglia

Morto ex poiziotto

E’ morto all’età di 92 anni: Sestino Lesi, detto “Tino”, da tutti conosciuto come “Marini” dell’agenzia di pratiche automobilistiche, con sede in piazza della Stazione. L’agenzia, in realtà, era della moglie Luciana e del cognato Gianfranco, ma lui vi ha lavorato per anni, diventando un volto noto. I suoi funerali si terranno, mercoledì alle 10.30, alla chiesa di Sant’Agostino.

