E' morto Siro Biamonti storico alpino di Vallecrosia

Morto l'alpino Siro Biamonti

E' morto all'età di 73 anni, Siro Biamonti, alpino appartenente al gruppo di Vallecrosia. "Ciao Siro, gli alpini di Vallecrosia sono in lutto - così lo ricorda il capogruppo Giuseppe Turone -. Se n'è andato in silenzio un caro fratello, un caro amico, una colonna un pezzo di noi. Hai raggiunto i fratelli alpini di Vallecrosia andati avanti su nel Paradiso di Cantore. Ci e mi mancherai tanto, mio carissimo fratello alpino". I funerali sono attesi per domani (martedì 6), alle 15.30, nella chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano, a San Biagio. Lascia la moglie Anna Maria, il figlio Dimitri con la compagna Aleyda e la cognata Dina.