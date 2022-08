Ecco come e dove passare il Ferragosto in Riviera

Di seguito pubblichiamo una selezione di eventi del fine settimana e di Ferragosto in provincia di Imperia.

Gli eventi di Ferragosto in provincia di Imperia

Dal Salone dell'Umorismo di Bordighera alla musica, con l'Imperia unplugged Festival. Ecco gli eventi più accattivanti del "ponte" di Ferragosto.

Sabato 13 agosto

APRICALE

Teatro della Tosse

Riprende, dopo due anni di assenza, la collaborazione ultratrentennale tra il Teatro della Tosse di Genova e il Comune di Apricale. «Torneremo in scena nell’ambito della rassegna "E le stelle stanno a guardare" con "Un Flauto Magico", lo spettacolo omaggio ad Emanuele Luzzati (cittadino onorario del borgo imperiese) realizzato lo scorso anno in occasione del centenario della sua nascita», spiegano dal Teatro della Tosse. Inizio spettacolo ore 21.15. La biglietteria del Teatro della Tosse risponde dalle 15 alle 19 per informazioni e acquisti al numero 010 2470793.

BORDIGHERA

Salone dell’Umorismo

Fino al 28 agosto dalle ore 18 alle 22, presso la ex Chiesa Anglicana, in via Vittorio Veneto, mostra retrospettiva sul Salone dell’Umorismo di Bordighera. Sono esposti i disegni ed i libri più significativi che negli anni hanno vinto la prestigiosa Palma d’Oro, insieme ad una rassegna a tema “Il mondo dell’automobile: oggi e nel futuro”. Inoltre, per gentile concessione della famiglia Peynet, esposta una selezione di opere di Raymond Peynet, il famoso papà di “les amoureux”, primo vincitore della Palma d’Oro. La mostra include anche le copertine del mensile umoristico online Buduar.

DIANO MARINA

Diano Comic Show

A Villa Scarsella alle ore 21.30 spettacolo comico di e con Fabrizio Fontana, noto come Capitan Ventosa.

DOLCEACQUA

Effimere Corde

Enslemble di musica antica con strumenti storici alle ore 21.30 nel Castello dei Doria con Effimere Corde, le due serate, 12 e 13 agosto, saranno rispettivamente “Si dolce è il tormento-Amore e passioni nella musica del Seicento italiano” e “Le nuove musiche-La monodia accompagnata nell’Italia del primo Seicento”. Prenotazioni ufficio IAT 0184 206666 e iat@dolceacqua.it.

Art Exhibition

Mostra Art Exhibition di Mamadou Telly in Pinacoteca Morscio. Aperta nei seguenti orari: venerdì 10.30-12.50, sabato 15.30-19, domenica 10.30-12.30 e 17.30-19. Entrata libera.

Dolceacqua Incontra

Sabato 13 agosto nuovo e ultimo appuntamento con Dolceacqua Incontra, Daniele La Corte presenta il libro “Il ritorno di Pricò”. Entrata libera Giardini della Sala Polivalente (entrata parcheggio San Filippo).

IMPERIA

Imperia Unplugged Festival

Piazza San Giovanni dalle ore 19.30 Palco Aperto e concerti di Eugenio Ripepi, Roberta Monterosso e Naim.

OSPEDALETTI

Carnevale Estivo

Piazza IV Novembre e pista ciclabile dalle ore 21.30 Carnevale Estivo di Ospedaletti con mercatino nelle vie del centro, musica itinerante con Sbanady Street Band. Dj set in con Dj Radio Grock in via XX Settembre, So What Trio in piazza IV Novembre.

SANREMO

SanTo

Fino al 28 agosto Palazzo Gentile Spinola, nella Pigna, ospita SanTo-Sanremo-Torino, una mostra-evento con le opere di 10 artisti selezionati dal prestigioso MAU-Museo Arte Urbana di Torino. Il museo torinese, con la curatela a firma Edoardo Di Mauro, fornisce le opere e mette in connessione il capoluogo piemontese, da sempre attivissimo dal punto di vista artistico, con il centro storico sanremese.

Uno Jazz & Blues

A Pian di Nave alle ore 21.30 concerto del trio Take Zero del pianista Danilo Rea. Apre Evolution Band.

Saldi di Gioia

Per tutto il giorno e fino a tarda sera negozi aperti per Saldi di Gioia della Confcommercio. Anche domenica 14 agosto.

VENTIMIGLIA

Steve Mc Curry

Fino al 4 settembre 70 scatti del noto fotografo Steve Mc Curry al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. La mostra fotografica “Cibo”, organizzata da Marina Development Corporation (Mdc), con il patrocinio del Comune, rientra nella rassegna culturale ed enogastronomica “Oltre il cibo” (in programma fino a settembre.

Domenica 14 agosto

APRICALE

BORDIGHERA

DOLCEACQUA

Tempo di Svalutation

Domenica 14 agosto alle ore 21.30 in piazza Mauro Tempo di Svalutation, Enrico Gallo, performer e imitatore di Adriano Celentano, e il suo gruppo, composto da una band live di nove elementi e un corpo di ballo incastonati in una scenografia studiata nei minimi particolari, garantiscono due ore e mezza di spettacolo in cui ascoltare, cantare ed emozionarsi con l’intramontabile musica del Molleggiato. Entrata libera.

IMPERIA

Imperia Unplugged Festival

Banchina Aicardi dalle ore 21 concerti di Mauro Vero, Piji e Luca Barbarossa.

SANREMO

Fuochi d’artificio

«Finalmente tornano a Sanremo i Fuochi dell’Assunta, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia. Un evento di sicuro impatto, che completa il calendario manifestazioni del Comune di Sanremo». Così esprimono soddisfazione il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi nell’annunciare l’appuntamento con i fuochi d’artificio domenica 14 agosto (ore 22.30 circa) sul Porto Vecchio. «Uno spettacolo – concludono - che regalerà emozioni e un pizzico di magia ai cittadini e ai tanti turisti presenti in città. Una festa di luci che sappiamo essere molto attesa».

VENTIMIGLIA

Lunedì 15 agosto

APRICALE

ARMA DI TAGGIA

Maurizio Lastrico

Alle ore 21.30 in piazza Tiziano Chierotti spettacolo comico “Lasciate ogni menate voi che entrate” di e con Maurizio Lastrico. Ingresso libero.

BORDIGHERA

OSPEDALETTI

Musica in Piazza

In piazza IV Novembre alle ore 21.30 summer music con Lost in Blues e Thunderbirds.

SANREMO

VENTIMIGLIA

