Ecco come ottenere il rimborso per gli abbonamenti ferroviari

Da oggi chi possiede un abbonamento regionale parzialmente utilizzato o inutilizzato, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 10 giugno per gli studenti e dall’8 marzo al 17 maggio per gli altri abbonati, può presentare richiesta di rimborso.

Come procedere per ottenere il rimborso

È necessario compilare la dichiarazione sostitutiva e il modulo di richiesta disponibile in biglietteria e sul sito trenitalia.com, allegando la copia/scannerizzazione/foto dell’abbonamento e del documento d’identità e inviare il tutto a rimborsi.drli@trenitalia.it; tramite posta all’indirizzo: Trenitalia – Direzione Regionale Liguria, Via del Lagaccio, 3 – 16134 Genova; oppure consegnarli in biglietteria. Maggiori informazioni su trenitalia.com.