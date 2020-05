Ecco come sarà la “Radura della Memoria” sotto il nuovo ponte di Genova

La realizzazione del vero e proprio Memoriale si sommerà in futuro a questa installazione realizzata tra via Fillak e via Porro (per un diametro di 50 metri), sotto il nuovo avveniristico ponte progettato da Renzo Piano, nel quartiere Certosa. Il Memoriale sorgerà in una zona più tranquilla lungo le rive del Polcevera e sarà un Giardino della Memoria, con una grande piazza pubblica (il nome sarà “Genova nel Bosco”) e si ripromette di trasformarsi in un luogo animato del quartiere.

Il legame simbolico con il dramma del Friuli Venezia Giulia

L’installazione avrà un valore simbolico che lega Genova a un altro drammatico evento naturale (la Tempesta Vaia) che sempre nel 2018, il 29 ottobre, devastò 41mila ettari delle Foreste Carniche del Friuli Venezia Giulia, con l’abbattimento di milioni di abeti. Con il legname proveniente da quell’area verrà realizzato infatti il podio di legno circolare della futura installazione

La sua realizzazione è affidata a un pool di imprese di cui capogruppo è lo studio Stefano Boeri Architetti. Ne fanno parte Metrogramma di Andrea Boschetti, Inside Outside di Petra Blaisse, Mobility in Chain, Transsolar Energietechnik, Studio Laura Gatti, Secondo Antonio Accotto. Consulenti H&A Associati, Temporiuso e l’artista Luca Vitone.