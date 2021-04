Ecco le modifiche alla viabilità per il Rallye di Sanremo

In occasione del 68esimo Rallye di Sanremo, è stata emessa un’ordinanza che modifica la viabilità nella Città dei Fiori per garantire lo svolgersi in sicurezza della manifestazione.

I divieti

Piazzale Carlo Dapporto – dal 7 all’11 aprile: divieto di sosta e transito.

Lungomare Calvino, via Rava, pista ciclabile e area ex stazione FS – dal 7 aprile all’11 divieto di sosta e transito

Area ponente ex deposito merci FS – dal 7 aprile alle 19:00 del 12 divieto di sosta e transito

Piazza Cesare Battisti – dal 7 alle 19:00 del 12 aprile divieto di sosta e di fermata

Lungomare Vittorio Emanuele II (area a ponente del cavalcavia, area a levante: dalla scala a fondo piazzale) – divieto di sosta e transito dal 7 all’11 aprile

Area di sosta di fronte a via Montà dei Guisci – divieto di sosta dall’8 al 10 aprile

Pista Ciclabile, da corso Marconi a Via Montà dei Guisci – divieto di transito per pedoni e biciclette dalle 13 alle 17 del 10 aprile

Strada Gozo superiore, direttrice San Romolo San Bartolomeo – divieto di transito dalle 7 alle 14 del 10 aprile (salvo per i residenti che dovranno seguire le indicazioni del personale sul posto)

Strada monte Ortigara – divieto di sosta e di transito dalle 7 alle 14 del 10 aprile (residenti dal bivio Gozo)

Via Ludovico Ariosto, nel senso San Bartolomeo San Giacomo – divieto di sosta e transito dalle 7 alle 14 del 10 aprile (salvo residenti)

Via Senatore Marsaglia, da bivio Perinaldo a bivio Bajardo – divieto di sosta e transito dalle 7 alle 21 del 10 aprile

Strada provinciale 61 da San Romolo a Perinaldo e strada provinciale 56, da San Romolo a Ceriana – divieto di sosta e transito dalle 7 alle 21 del 10 aprile