Ecco quando Il Casinò di Sanremo potrà riaprire. Carte sanificate e ventilazione

Nell’ordinanza firmata dal Governatore Giovanni Toti, che concede la ripartenza di ulteriori attività in vista della stagione estiva, la Riviera dei Fiori apprende anche quando il casinò di Sanremo potrà riaprire i battenti. Per l’occasione sono previste delle norme particolari che la casa da gioco, in accordo con ASL 1 e con la Regione, dovrà seguire.

Carte sanificate e ventilazione dei locali. Ecco quanto chiede Regione Liguria

In seguito all’approvazione da parte del Casinò delle linee guida per il contenimento del contagio e al piano di applicazione e verifica interno, è stato inviato in regione, il 18 maggio 2020, un documento per la riapertura dell’importante struttura turistica della Città dei Fiori. Regione Liguria ha dato parere favorevole, come specificato nell’ordinanza di oggi, a patto che si prendano ulteriori provvedimenti. Nel caso, la data di apertura è fissata al 16 giugno.

Il Casinò dovrà impegnarsi – compatibilmente con i materiali di cui sono composte – per prevedere un ulteriore strumento di igienizzazione delle carte da gioco, oltre a quello a raggi UV già adottato dall’azienda. Nel caso non fosse possibile, sarà cura della casa da gioco fornire ai clienti il più alto numero di accessori monouso possibili. L’ultimo punto sul quale Regione Liguria richiama l’attenzione è la ventilazione dei locali “indoor”, fondamentale per la lotta al contagio da covid-19. Pertanto, ingresso ed estrazione dell’aria devono restare attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al massimo diminuendo l’intensità nelle ore notturne quando la casa da gioco è chiusa al pubblico. Inoltre, per scongiurare che i giocatori possano entrare in contatto con il virus o altri agenti patogeni, il sistema di ricircolo dell’aria deve essere disattivato. Sarà cura dell’azienda verificare l’efficienza egli impianti e la “data di scadenza” dei filtri el sistema di ventilazione.

