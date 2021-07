Escavatorista di 35 anni in Rianimazione all'ospedale di Sanremo dopo un trauma

Escavatorista in Rianimazione a Sanremo

Un escavatorista di 35 anni della zona di Bordighera è ricoverato in fin di vita all'ospedale di Sanremo per un trauma che ha riportato in condizioni ancora in fase di accertamento, il 28 luglio scorso. Il giovane sarebbe in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Cosa sia successo è ancora poco chiaro. Stando ad alcune indiscrezioni, si parlerebbe di una caduta da cavallo.