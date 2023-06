Esplode idrante sull'Aurelia: il geyser è alto decine di metri

Il gettito d'acqua era di decine di metri

L’esplosione di un idrante ha provocato un getto d’acqua alto alcune decine di metri, sull’Aurelia, in località Madonna della Ruota a Bordighera. L’incidente si è verificato verso le 18.30.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale

che comunque non hanno interrotto il traffico veicolare. Un operaio di Rivieracqua - il gestore unico del ciclo integrato delle acque, in provincia di Imperia - ha successivamente chiuso l’erogazione dell’acqua, riparando il guasto. Accertamenti sono in corso per capire cosa ha determinato il cedimento dell’impianto.

Fabrizio Tenerelli

Il video