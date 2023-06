Esplode l'acqua del radiatore: automobilista ustionato sull'A10

Ustionato un automobilista sull'Autofiori

Un automobilista di 44 anni è rimasto ustionato al volto, nel primo pomeriggio, dopo l’esplosione dell’acqua del radiatore del furgoncino col quale era rimasto in panne sull’Autofiori. Stando a quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe fermato in una piazzola di sosta all’uscita della galleria Bordighera (al chilometro 144,7), in direzione Italia. A quel punto avrebbe aperto il cofano e forse ha svitato troppo presto il tappo del radiatore

e forse ha svitato troppo in fretta il tappo del radiatore. Di conseguenza, l'acqua ancora bollente è esplosa ustionandolo al volto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha stabilizzato il paziente, portandolo in ospedale a Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

Fabrizio Tenerelli