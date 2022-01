Esposto in Prefettura contro il Green Pass

Imperia

Martedì la consegna delle firme. Il Movimento chiede anche un incontro con il Prefetto. "Politiche divisive".

Unione Civica dei Movimenti

No Green Pass e No Obbligo Vaccinale della Provincia di Imperia ha depositato ieri un esposto in Prefettura.

No Green Pass si rivolgono al Prefetto

Comunicano:

«In data di ieri 28/01/2022 è stata indirizzata al Prefetto, alla Procura della Repubblica ed al Questore di Imperia

l' allegata missiva con la quale viene preannunciato il deposito presso l' Ufficio del Governo di Imperia dell' esposto petizione firmato da migliaia di cittadini della Provincia di Imperia (allegato) , in relazione al gravissimo disagio economico e sociale in cui imperversano circa 40mila cittadini della nostra Provincia a seguito degli obblighi imposti dai D.L. che hanno introdotto l' obbligo Vaccinale e del Green Pass su lavoro, trasporti, assistenza sanitaria, banche, poste, economia ed attività professionali e produttive, ecc..»

Martedì il deposito delle firme

Continua la nota:

«Cittadini che hanno deciso per la loro libertà ed autodeterminazione sanitaria costituzionalmente garantita. La raccolta firme è ancora in corso in vari punti raccolta firme della Provincia. Il depostito delle firme raccolte avverrà martedì 01 febbraio 2022 alle ore 14,00 presso l' ufficio Protocollo della Prefettura, una delegazione ha chiesto di essere anche ricevuta dal Sig. Prefetto.»

"Politiche divisive"

La nota si conclude:

«Il documento rappresenta la rappresentazione del malcontento di una parte della cittadinanza della nostra Provincia che, come molte altre in Italia, sta promuovendo una battaglia istituzionale avverso le politiche divisive e segregazioniste del Governo Draghi in carica.”

Il gruppo è raggiungibile su Telegram Facebbok e Wup digitando: Sanremo No Green Pass.

