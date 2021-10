Feroce aggressione al titolare del bar di Sanremo: Daspo Willy per uno dei picchiatori

ALTRI DUE SASPO IN AMBITO SPORTIVO

Il questore di Imperia ha emesso un “Daspo Willy” nei confronti di uno dei tre responsabili dell'aggressione del bar di piazza Borea D'Olmo

Lo avevano picchiato con una ferocia inaudita solo perché li aveva ripresi dopo che avevano rotto due bicchieri facendoli cadere. L'uomo, titolare di un bar di piazza Borea d'Olmo a Sanremo, ha perso l'uso di un occhio

Nei confronti di uno dei tre aggressori è scattato il Daspo Willy

Il questore di Imperia Felice Peritore ha emesso un “Daspo Willy” nei confronti di uno dei tre uomini responsabili dell'aggressione avvenuta, lo scorso 31 agosto, ai danni del titolare di un bar di piazza Borea d’Olmo, a Sanremo. Il provvedimento prevede il divieto di accesso o di stazionare nelle immediate vicinanze di locali pubblici del centro del Comune di Sanremo per due anni, pena la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila e 20mila euro.

Si tratta di una misura di prevenzione personale atipica applicabile alle persone denunciate per reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, rientrante nella categoria dei "Divieti di accesso ad aree urbane" e la cui disciplina è stata modificata nel dicembre 2020 all’indomani dei tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro.

L'esercente venne picchiato in maniera talmente violenta da perdere l'occhio sinistro.

Il tutto per il rimprovero dovuto alla rottura di alcuni bicchieri. In seguito a indagini della polizia, i tre sono stati successivamente colpiti da una misura di custodia cautelare in carcere e da tre avvisi orali. Nei confronti degli altri due responsabili dell’aggressione, non residenti nel Comune di Sanremo, il questore ha invece emesso due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Sanremo per un periodo di 3 anni.

Scattano anche due Daspo in ambito sportivo

La Questura di Imperia, ha notificato due provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di due ultras della squadra Sanremese. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle denunce presentante nei confronti dei due tifosi da parte della Digos della Questura, a seguito dei forti momenti di tensione vissuti nelle fasi antecedenti all’ingresso allo stadio tra le due tifoserie in occasione dell’incontro di calcio “SSD Sanremese Calcio srl - A.S.D. Imperia ”, svoltosi in data 22 settembre 2021 presso lo stadio comunale “Nino Ciccione”.

Cosa prevedono i provvedimenti

I provvedimenti vietano ai tifosi di accedere per un periodo rispettivamente di due e di quattro anni, a decorrere dalla data della prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato, l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria in Italia ed all’estero, nonché partite amichevoli.

Si tratta di misure di prevenzione di esclusiva competenza del Questore, caratterizzate dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse. La posizione di altri tifosi che hanno tenuto comportamenti non corretti in occasione delle manifestazioni sportive è all’attenzione del Questore.