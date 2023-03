Fiocco rosa all'ospedale Saint Charles dopo 20 anni

Fiocco Rosa all'ospedale della Città delle Palme: la piccola Nicole è venuta al mondo in mattinata a distanza di 20 anni dall'ultimo parto avvenuto al Saint Charles.

Fiocco rosa all'ospedale Saint Charles: la piccola ha fretta di nascere

La bambina ha avuto fretta di nascere: la mamma Alyssa ha iniziato ad avvertire le doglie questa mattina all'alba, e il papà Enrico ha chiamato un'ambulanza da Vallecrosia, per il trasporto all'Ospedale di Imperia. Tuttavia, Nicole non ha riesistito e gli operatori si sono fermati poco dopo, al punto di primo intervento dell'ospedale di Bordighera. La mamma e la bambina stanno bene e si trovano ora presso il reparto di ostetricia e ginecologia di Imperia.

"Pronto soccorso grazie ai provati"

“Diamo il benvenuto alla piccola Nicole e rivolgiamo le congratulazioni a mamma Alyssa e papà Enrico per il lieto evento – affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Grazie a tutto il personale del punto di primo intervento, che presto tornerà ad essere un pronto soccorso grazie alla partnership con il privato. La nascita di questa bambina siamo certi sarà di buon auspicio per il futuro di quell’ospedale, su cui siamo fortemente impegnati perché possa garantire nei prossimi anni risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini di tutta la provincia, diventando un punto di riferimento anche per i residenti Oltralpe”.

Gli auguri del Direttore Generale di Asl1 Luca Stucchi

“Il lieto evento di stamattina è la dimostrazione che la rete dell'emergenza funziona, soprattutto in questi casi dove la tempestività la fa da padrona. La nascita – sottolinea il DG di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi – presso l'ospedale di Bordighera ha avuto piena assistenza medica ed infermieristica ed ai neo genitori faccio i miei auguri”.