Flash mob alle 12: un applauso lungo tutto lo Stivale per ringraziare medici e infermieri

Un nuovo momento di condivisione per dire grazie a chi da giorni è in trincea per salvare l’Italia

Flash mob alle 12

Dopo il Flash mob musicale di ieri che ha visto alle 18 migliaia di persone affacciate al proprio balcone per cantare in coro una canzone o suonare uno strumento, il prossimo appuntamento è questa mattina alle 12.

Tutti al balcone o alle finestre per un lungo applauso collettivo che da Nord a Sud, isole comprese, possa essere udito da medici e infermieri da giorni in trincea per cercare di salvare l’Italia