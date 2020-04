Frena il bilancio dei morti in Liguria, sono 15 in 24 ore

Sono 15 i pazienti Covid-19 positivi morti nelle ultime 24 ore in Liguria , un dato incoraggiante se confrontato con il bilancio di 34 morti di ieri, più del doppio rispetto ad oggi. Dall’inizio dell’emergenza sono state 671 i pazienti che hanno perso la vita in Liguria a causa della temibile infezione

La ripartizione dei decessi

Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita quattro persone in provincia di Imperia (a cui si aggiunge una una vittima, deceduta il 7 aprile, che non rientra nel bilancio giornaliero), cinque in provincia di Savona, una all’ospedale Galliera e cinque al San Martino di Genova. Dai presidi ospedalieri dello spezzino nessun morto nella giornata di oggi, tuttavia la direzione sanitaria ha segnalato il decesso – avvenuto prima del termine delle 24 ore – di una donna il cui tampone positivo è arrivato solamente in giornata.

QUI i dati di oggi della Provincia di Imperia ASL 1