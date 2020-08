Frequentava criminali ai domiciliari: polizia arresta un 30enne

Frequentava criminali

Un trentenne già sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato dalla polizia su ordine di custodia cautelare. Era già stato arrestato, nel giugno 2019, perché ritenuto responsabile di uno scippo compiuto a Sanremo in danno di persona anziana e di una rapina, commessa a Ventimiglia, nei confronti di un coetaneo.

Dopo alcuni mesi di permanenza in carcere, all’inizio del 2020 era stato sottoposto ai domiciliari, ma a fronte delle reiterate violazioni delle prescrizioni, dopo aver acquisito numerosi e concordanti riscontri, è stato richiesto l’aggravamento della misura domiciliare. Gli investigatori hanno evidenziato in particolare frequentazioni criminali nell’ambiente dello spaccio e tracce indirette di una possibile attività illecita di commercio di tali sostanze. Ieri è stato portato in carcere a Imperia.