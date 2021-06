Frontale tra due auto sulla statale 28 a Pontedassio: due feriti e traffico in tilt

Frontale sulla statale 28

Due persone sono rimaste ferite, una in modo più serio, stamani, nel frontale tra due auto avvenuto sulla statale 28 all'altezza di Pontedassio (zona centri commerciali). Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco e i carabinieri. Nell'impatto uno dei due mezzi, con alla guida un anziano, si è ribaltato; l'altro è rimasto seriamente danneggiato nella parte anteriore, con l'esplosione degli air bag. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma non si è esclude un'invasione di corsia da parte di uno dei due conducenti. Si stanno valutando anche le condizioni dell'altro passeggero. In seguito all'incidente si è formata una lunga coda.