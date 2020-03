Fuga di gas a Camporosso, inquilino salvo per miracolo. Foto

Fuga di gas a Camporosso

Una fuga di gas si è verificata, verso le 18, al primo piano di una abitazione di via Eroi Camporossesi. Sul poto sono intervenuti i vigili del fuoco con i tecnici dell’Italgas, la stanza era già satura di gas e sarebbe bastato accendere una luce per innescare una potente deflagrazione. Un passante ha dato l’allarme, allertando i soccorsi, sentendo un forte odore di gas per la strada. La fuga di gas era stata generata da una bombola di gpl difettosa o guasta. Il bombolone è stato messo in sicurezza, ma non potrà essere utilizzato, prima di un sopralluogo.

