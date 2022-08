Fulmine provoca incendio sulle alture di Andagna

Un fulmine ha provocato l'incendio

Un fulmine ha provocato un incendio boschivo, nel primo pomeriggio, in località Mezzaluna di Andana, nel territorio comunale di Molini di Triora, in alta valle Argentina. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Il rogo è comunque divampato in una zona impervia lontano dalle case. La presenza di un temporale e, quindi, della pioggia dovrebbe facilitare lo spegnimento delle fiamme.