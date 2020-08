Genova non dimentica, oggi la giornata della memoria per le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi

Due anni fa il crollo del viadotto autostradale del Ponte Morandi, alle ore 11.36 spezza la vita di 43 persone.

Oggi le celebrazioni in memoria delle 43 vittime del crollo

“Genova non dimentica- scrive il Presidente Givoanni Toti- Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per le vittime del crollo del ponte, ricorderemo le vite che abbiamo perso 2 anni fa. Oggi sarà per loro, per le loro famiglie, per Genova e per la Liguria, che non smetteranno mai di chiedere verità e giustizia”.

Il 3 agosto scorso è stato inaugurato il nuovo ponte di Genova, il Ponte San Giorgio aperto al traffico il 4 agosto alle ore 22.

Video