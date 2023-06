Giallo a Ventimiglia su un sospetto inquinamento alla foce del Nervia. Video

Al momento non è ancora chiaro di che sostanza si tratti

Un caso di sospetto inquinamento è avvenuto, in serata, all’oasi faunistica alla foce del Nervia, dove è stata registrata una enorme chiazza di colore bianco. Non è ancora chiaro se si tratti del sversamento di qualche liquido o altro. Difficilmente può provenire dalla vallata, visto che il torrente Nervia è in secca.

Fabrizio Tenerelli