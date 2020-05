Giovanni Toti riapre i nidi per l’infanzia

Nidi per l’infanzia

Il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato nel pomeriggio una nuova ordinanza che, tra le altre attività, consente l’apertura a partire da lunedì 1° giugno dei nidi per l’infanzia, ossia per i bimbi fino ai 3 anni ma anche i servizi per l’adolescenza

Una buona notizia per tutti quei genitori lavoratori che si trovavano in difficoltà non sapendo a chi affidare i propri bambini.

“Per quanto riguarda i centri estivi -ha dichiarato l’assessore Cavo – con oggi confermiamo l’apertura anche alla fase dagli 0 ai 3 anni, coprendo tutta la fascia fino ai 17. In questo modo abbiamo la possibilità di rispondere alle esigenze degli enti promotori di centri estivi con un unico bando regionale, che impegnerà tutti i 6 milioni di euro del Fondo Sociale annunciati (attivando anche la quota accantonata per il segmento 0-3, ora sbloccata). Da non dimenticare – conclude- la possibilità che diamo ai teatri e ai luoghi dello spettacolo di aprire per prove, allestimenti, e per tutto quello che riguarda l’organizzazione in vista del riavvio delle attività di spettacolo dal 15 giugno: si tratta di un altro passo avanti anche sul fronte culturale”.