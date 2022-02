Giovedì 17 l'ultimo saluto ad Annalisa Mattei, morta a 54 anni per una malattia

a camporosso

Si terranno domani (giovedì 17), alle 15, nella chiesa del Santo Padre, di Camporosso, i funerali di Annalisa Mattei, ex coordinatrice del centro Spes di Ventimiglia, morta all’età di 54 anni, per le conseguenze di una malattia. Molto conosciuta e apprezzata in tutto il comprensorio intemelio, decine sono le testimonianze di affetto, che stanno giungendo in queste ore, soprattutto sui social.