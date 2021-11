Giro d'Italia 2022 in provincia di Imperia ora è ufficiale

Ciclismo

La tappa toccherà tutti i comuni costieri da Sanremo a Imperia e quelli della statale 28 fino a col di Nava

E' arrivata l'ufficialità: il Giro d'Italia, dopo sei anni di digiuno, torna nel ponente ligure con la tappa per velocisti Sanremo-Cuneo. Il Giro, che partirà dall’Ungheria, prevede sette tappe adatte alle ruote veloci del gruppo. Le prime due si svolgeranno in Ungheria, le altre sul territorio italiano tra le quali appunta la Sanremo-Cuneo. Si tratta di una tappa relativamente breve e di media difficoltà. Si percorre in senso inverso quella che è stata la Milano-Sanremo estiva del 2020. Da Sanremo si tocca Imperia per salire al Colle di Nava e giunti a Ceva virare verso Cuneo. Si toccano dopo diverse stagioni alcuni luoghi simbolo del Giro nella zona come il Santuario di Vicoforte e Mondovì. Finale veloce lungo la piana cuneese per giungere alla volata conclusiva.

La tappa, che come già detto partirà da Sanremo, toccherà tutti i comuni costieri fino a Imperia (non è ancora chiaro se sulla pista ciclabile o sull'Aurelia). Da Imperia inizierà la salita verso il Nava sulla strada statale 28 toccando Pontedassio, Chiusavecchia, Pieve di Teco, Pornassio e col di Nava.