Giulia Viacava l’azzurra della pallanuoto lascia costume e calottina per fare l’infermiera del coronavirus in Liguria

Ha tolto costume e calottina, per indossare camice e mascherina. Giulia Viacava, 26enne di Sori, difensore dell’Ekipe Orizzonte Catania, compagna di squadra delle imperiesi Giulia Emmolo e Giulia Gorlero e della nazionale italiana di pallanuoto da quando è esplosa la pandemia Coronavirus è diventata, a tutti gli effetti, infermiera nella struttura “Città di Genova Nervi”, una Rsa che è una casa di riposo per anziani.

Il passaggio è stato, per lei, quasi naturale essendo figlia di un chirurgo (papà Alberto lavora all’ospedale Villa Scassi di Genova) e di una infermiera (mamma Monica presta servizio in un ambulatorio di Nervi).

“Non sono proprio fatta per stare a casa – sorride Giulia che, prima dell’avventura al Catania, ha giocato anche a Rapallo e Bogliasco -. Avevo alcune proposte attraverso la Croce Rossa a Bergamo, Milano e Pavia ma tutte prevedevano un impiego in terapia intensiva. Io in quel campo non ho esperienza, sarei stata solo d’intralcio. Allora ho cercato qualcosa dove potevo davvero dare una mano”.

E la Viacava non si è lasciata sfuggire l’occasione di entrare nella struttura “Città di Genova Nervi” e poter dare concretamente un aiuto. Ora, non si tratta di marcare un centroboa, la sua sfida è contro un male invisibile.

“Siamo quattro infermieri per 65 persone – afferma Giulia -. A causa anche di malattie il personale era ridotto. Facciamo turni lungi. Il primo giorno ho fatto dalle 7 alle 21, poi due notti di seguito. Le mie compagne di pallanuoto mi sostengono con tanti messaggi. Mio papà mi ha fatto avere dispositivi per potermi proteggere come le mascherine”.

Insomma, Viacava si è già calata nella sua parte, forte della laurea in Scienze Infermieristiche. La pallanuoto può attendere.