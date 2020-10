Governatore Toti in visita all’ambulatorio mobile del centro storico – Video

E’ stato presentato oggi l’ambulatorio mobile, per eseguiire tamponi rapidi, allestito alla Commenda di Prè nel cuore del centro storico di genova. Una misura che si è resa necessaria vista la concentrazione superiore alla media relativa alla circolazione del Coronavirus. presente il governatore della Liguria Giovanni Toti.

“Questo modello ha funzionato per La Spezia”

“L’ambulatorio mobile è un modo per intervenire tempestivamente in una delle zone della città in cui si è riscontrata una circolazione del virus superiore alla media e che risulta essere un’area complessa anche per la sua conformazione sociale. Questo modello ha funzionato per Spezia: i numeri del cluster si sono ridotti proprio grazie all’ulteriore e accurato tracciamento effettuato e la stessa cosa la sta svolgendo Asl3. In pochi giorni abbiamo reagito con attenzione e praticità”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi alla Commenda di Prè per la presentazione dell’ambulatorio mobile per il tracciamento dei casi da covid-19.