I balneari sanremesi ricevono la Bandiera Blu

Questa mattina l'assessore all'ambiente Sara Tonegutti, del Comune di Sanremo ha consegnato personalmente la Bandiera Blu 2023 a tutti gli stabilimenti balneari ricompresi nelle zone di litorali premiate con il prestigioso riconoscimento. Un'iniziativa anticipata da Taggia, il giorno immediatamente prima.

Sanremo consegna la Bandiera Blu agli stabilimenti comunali

"Sono molto felice per la nosta città e per gli operatori balneari - ha commentato l'assessore Tonegutti- come Amministrazione comunale abbiamo fatto un lavoro importante con l’ausilio degli uffici comunali, e questo risultato ambientale è un nuovo impulso turistico alle soglie della stagione estiva".

Gli scatti